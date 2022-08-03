دولي

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن

لقي 17 مواطناً مصرياً كصرعهم وأصيب أخرون الليلة الماضية، عقب حادث سير مروع وقع على الطريق الصحراوي الغربي ناحية محافظة سوهاج إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر.

وتلقى أمن محافظة سوهاج بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث اصطدام على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود وفيات ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الاصطدام وقع بين حافلتي ركاب.


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