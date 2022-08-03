(بالأسماء): حملة اعتقالات واسعة شنها الاحتلال في معظم محافظات الضفة



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية.



في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم طفل من قباطية وبلدة اليامون جنوب وغرب جنين.



وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد عدنان نزال للضغط على شقيقه محمد تسليم نفسه في معسكر سالم، وعز أحمد خزيمية بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما. كما اعتقلت الشاب محمد عمر فريحات بعد اقتحام اليامون وسط اندلاع مواجهات.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم (كنعان كنعان من قرية كوبر، وعبد الرازق مهند من قرية أبو شخيدم، شمال رام الله، وأيسر معروف من قرية عين قينيا، غرب المدينة)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال من محافظة نابلس (أدهم ياسين عصيدة من قرية تل، وأيوب ناجح صباح من قرية عوريف)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.



فيما اعتقلت الشاب مصعب عبد الله أبو عيد من بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة، بعد اقتحام البلدة، وسط اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد أن داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة واعتقلت، عصام محمد كواملة، ورامي أبو عيشة، وأحمد أبو مرخية، على الحاجز المؤدي إلى حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.















رام الله - دنيا الوطن