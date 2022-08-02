نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

رام الله - دنيا الوطندعت نقابة المحامين كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين، للمشاركة في الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم غد الأربعاء من الساعة الحادية عشر صباحا.كما دعا مجلس النقابة في بيان له لأوسع مشاركة في المسيرة التي ستنطلق غداً الساعة السادسة مساء، باتجاه موقع استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء "الأبطال في جنين القسام".وأعلن المجلس تعليق العمل يوم غد الأربعاء، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة الغربية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.وأفاد أن تعليق العمل يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.وأهابت النقابة بكافة المحامين الالتزام بهذه القرارات، مؤكدة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلسها بتعليق العمل للمجالس التأديبية والوقف عن العمل.