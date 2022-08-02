شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت نقابة المحامين كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين، للمشاركة في الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم غد الأربعاء من الساعة الحادية عشر صباحا.

كما دعا مجلس النقابة في بيان له لأوسع مشاركة في المسيرة التي ستنطلق غداً الساعة السادسة مساء، باتجاه موقع استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء "الأبطال في جنين القسام".

وأعلن المجلس تعليق العمل يوم غد الأربعاء، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة الغربية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.

وأفاد أن تعليق العمل يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأهابت النقابة بكافة المحامين الالتزام بهذه القرارات، مؤكدة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلسها بتعليق العمل للمجالس التأديبية والوقف عن العمل.

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

"الكهرباء" بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

نقابة المحامين تدعو لاعتصام مركزي ومسيرة وطنية غداً في جنين

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

منوعات

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير &#34;للي&#34;

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير "للي"

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

عربي

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب