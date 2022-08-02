إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية تقييمه للوضع بغلاف غزة.وقالت إذاعة (جيش الاحتلال): إنه "في نهاية تقييم الجيش للوضع، تقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستمرار في نصب الحواجز وإغلاق الطرق في غلاف غزة".وتابعت: "طُلب من المستوطنين البقاء على يقظة وتجنب التواجد في أماكن مكشوفة، وفيما يخص الدراسة سيسمح بها في المؤسسات القريبة من المساحات المحصنة فقط".هذا وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأنه سيتم حظر تحرك المركبات العالية والمكونة من طابقين "الشاحنات والحافلات وما إلى ذلك" في المسارات القريبة من حدود قطاع غزة.وكانت، قد كشفت القناة الـ (12)، أن إسرائيل قامت مساء اليوم، بنقل رسالة لحركة (حماس) عبر الوسطاء.ووفق القناة الإسرائيلية، فإن رسالة إسرائيل لـ (حماس) مفادها: "لسنا معنيين بالتصعيد، ولكننا سنرد بقوة على أي محاولة لشن هجوم نحو إسرائيل".وفي السياق، ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن جهودًا تبذل لمنع التصعيد مع قطاع غزة.وقالت القناة: إن "إسرائيل على اتصال مع الوسطاء المصريين والقطريين حالياً دون إحراز تقدم، ودخول العمال غداً من غزة مرهون بالتطورات الأمنية".