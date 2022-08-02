عاجل

  • واشنطن: الصفقة المتوقعة مع السعودية تهدف لتحسين أمن شريك يعتبر قوة استقرار سياسية

  • الخارجية الأميركية: الموافقة على بيع السعودية (300) صاروخ باتريوت

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة مستقبلية لبيع أنظمة دفاع جوي بأكثر من ملياري دولار للإمارات

شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة

إعلام إسرائيلي يكشف عن قرار الجيش في نهاية تقييم الوضع بغلاف غزة
نشر القبة الحديدية- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية تقييمه للوضع بغلاف غزة. 

وقالت إذاعة (جيش الاحتلال): إنه "في نهاية تقييم الجيش للوضع، تقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستمرار في نصب الحواجز وإغلاق الطرق في غلاف غزة".

وتابعت: "طُلب من المستوطنين البقاء على يقظة وتجنب التواجد في أماكن مكشوفة، وفيما يخص الدراسة سيسمح بها في المؤسسات القريبة من المساحات المحصنة فقط".

هذا وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأنه سيتم حظر تحرك المركبات العالية والمكونة من طابقين "الشاحنات والحافلات وما إلى ذلك" في المسارات القريبة من حدود قطاع غزة.

وكانت، قد كشفت القناة الـ (12)، أن إسرائيل قامت مساء اليوم، بنقل رسالة لحركة (حماس) عبر الوسطاء.

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن رسالة إسرائيل لـ (حماس) مفادها: "لسنا معنيين بالتصعيد، ولكننا سنرد بقوة على أي محاولة لشن هجوم نحو إسرائيل".

وفي السياق، ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن جهودًا تبذل لمنع التصعيد مع قطاع غزة.

وقالت القناة: إن "إسرائيل على اتصال مع الوسطاء المصريين والقطريين حالياً دون إحراز تقدم، ودخول العمال غداً من غزة مرهون بالتطورات الأمنية".

أخبار ذات صلة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

"الكهرباء" بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير &#34;للي&#34;

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير "للي"

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

عربي

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب