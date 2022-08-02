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شؤون فلسطينية

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة

ضهير يتحدث حول تطورات الوضع الوبائي في قطاع غزة
د. مجدي ضهير
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، مساء اليوم الثلاثاء، حول تطورات الوضع الوبائي في القطاع. 

وقال د. ضهير في تصريح لوكالة (الرأي) الحكومية: "نحن الآن في ذروة الموجة الخامسة من تفشي فيروس (كورونا)، ونتوقع أن تبدأ بالانحسار خلال أسبوع أو أسبوعين".

وحول أعراض الموجة الحالية، أوضح أن ما يميزها أعراضها الطفيفة والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى قليلة جدًا، وعدد الوفيات الذي سجل هو عدد ضيئل جدًا مقارنة بالموجات السابقة.

ويشار إلى أن الذروة في موجة الانتشار تعني العدد الأكبر من الإصابات ومعدلات الانتشار ونسبة الحالات المصابة من بين الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض وتقدموا للفحص.

وأضاف مدير دائرة الطب الوقائي، "لا نستطيع التنبؤ بالفترة الزمنية الفارقة بين انحسار موجة وبدء موجة جديدة وهذا الأمر يتعلق بظهور المتحورات القادرة على تجاوز المناعة، وسرعة دخول مثل هذه المتحورات الجديدة، ونسبة المطعمين ونسبة الأشخاص الذين أصيبوا خلال الموجة".

وأوصى بتلقى جرعات اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يجب أن يتلقى الشخص جرعة معززة من اللقاح كل خمسة أو ستة شهور، لكي يكون مستوى المناعة مرتفع لديه.

وتابع د. ضهير، "نوصي من تظهر عليه أعراض مرضية بالتوجه للفحص وفي حال ثبوت الإصابة أن يعزل نفسه منزليًا لمدة خمسة أيام، ونعول على الثقافة والعزل الذاتي وعدم نقل العدوى بين الأشخاص، ونناشد بالالتزام بإجراءات الوقاية".

وفيما يتعلق بـ (جدري القرود)، أكد أن قطاع غزة لم يسجل أي حالة حتى اللحظة، مشددًا: "هذا لا يعني أننا بمعزل عن هذا المرض خصوصًا، وأن هناك حركة عمالة داخل الأراضي وحركة سفر عبر المعابر".

ولفت د. ضهير إلى أن جدري القردة لن يكون له انتشار واضح وكبير كما حصل مع (كورونا) وذلك لأن صفات هذا الفيروس محدودية انتشاره ونسبة الإماتة فيه محدودة جدًا ولا ينتشر إلا بالمخالطة اللصيقة بأن يلامس الجلد الجلد واستخدام أدوات ملوثة بشكل مباشر من الشخص المصاب.

وفيما يخص بقدرة المختبر المركزي بغزة على فحص حالات (جدري القرود)، قال : "نتوقع وصول المواد اللازمة لفحص المرض قريبا، ونحن على تواصل مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة برام الله، وهناك توافق مع وزارة الصحة العالمية بأنه لو تم تشخيص حالات مشتبه بها يتم جمع العينات وارسالها إلى رام الله أو الداخل لتشخيصها والتحقق من الإصابة أو عدمها".

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