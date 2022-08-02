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شؤون فلسطينية

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الـ (12)، أن إسرائيل قامت مساء اليوم الثلاثاء، بنقل رسالة لحركة (حماس) عبر الوسطاء.

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن رسالة إسرائيل لـ (حماس) مفادها: "لسنا معنيين بالتصعيد، ولكننا سنرد بقوة على أي محاولة لشن هجوم نحو إسرائيل".

وفي السياق، ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن جهودًا تبذل لمنع التصعيد مع قطاع غزة.

وقالت القناة: إن "إسرائيل على اتصال مع الوسطاء المصريين والقطريين حالياً دون إحراز تقدم، ودخول العمال غداً من غزة مرهون بالتطورات الأمنية".

وكان قد غادر وفد من حركة (حماس) قطاع غزة، مساء اليوم، متوجهًا نحو العاصمة المصرية "القاهرة".

وبدوره، قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "وفدًا من الحركة برئاسة روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي، غادر قطاع غزة، متوجها إلى القاهرة".

وكشف قاسم أن الهدف من الزيارة هو عقد  لقاءات مع المسؤولين المصريين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة.

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