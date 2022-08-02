الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

رام الله - دنيا الوطنجدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسير الشيخ القيادي في حركة (حماس)، رزق الرجوب، من دورا جنوب الخليل لمدة ثلاثة شهور.وأفادت عائلة الرجوب أنه كان من المقرر الإفراج عن القيادي الرجوب بعد غد الخميس، قبل أن يصدر قرار تمديد اعتقاله الإداري، حيث أمضى 16 شهرا في اعتقاله الأخير.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر الرجوب (63 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في منطقة كريسة في بلدة دورا جنوب غرب الخليل في نيسان/ إبريل الماضي.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي الرجوب نهاية شهر شباط 2021، وحملت خلالها رسالة تهديد بالاعتقال حال الترشح والمشاركة في الانتخابات، التي كان مزمع عقدها في 22 أيار/ مايو من 2021 و تم تأجيلها بقرار منفرد من رئيس السلطة محمود عباس.