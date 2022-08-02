الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليومالثلاثاء، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت، بمقر الوزارة في رام الله.ورحّب الوزير المالكي ببايدوليت، مؤكداً على أن دولة فلسطين، وانطلاقاً من كونها عضو مؤسس في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، تسعى إلى النهوض بأهداف المنظمة وعلى استعداد دائم للعمل مع الدول الأعضاء فيها ومشاركة الخبراء والمختصين الفلسطينيين للمساعدة في عدة قضايا منها قضية الأمن الغذائي العالمي والزراعة وشحّ المياه وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.وأشاد الوزير المالكي بالبرامج المقترحة من قبل المنظمة وأكدّ على أنها تصبّ في منفعة الدول الأعضاء من ناحية تبادل الخبرات وتشكّل نوعاً من الاكتفاء الذاتي لهذه الدول، ولتحقيق ذلك يتوجب تضافر جهود الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تعزيز العلاقات فيما بينها وخلق شراكات أكبر.من جانبه، أشاد يرلان في بداية الاجتماع بالجهود الفلسطينية في اطار المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتي تُعنى بتزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة فيما يتعلّق بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الأحيائية.وأكّد على اهتمامه بتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين لتحديد المساعدات الطارئة والإنسانية اللازمة للدول الأعضاء لتقديمها.كما أكّد يرلان أن فلسطين تواجه تحدي انعدام الأمن الغذائي وقضية شحّ المياه ودعم قطاع الزراعة، موضحاً أن المنظمة في صدد إنشاء برنامج متنوعة تختص بالأمن الغذائي العالمي، مبرزا أهمية مشاركة الخبرات والكفاءات الفلسطينية في مثل هذه البرامج والمبادرات.وحضر إلى جانب المدير العام للمنظمة صفوان السعايدة، مدير الشؤون المالية في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.كما حضر إلى جانب الوزير، السفير منتصر أبو زيد، سفير دولة فلسطين لدى كزاخستان، وسكرتير ثاني لينا حمدان، مدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.