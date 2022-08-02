شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية والمغتربين  رياض المالكي، اليوم
الثلاثاء، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي  يرلان بايدوليت، بمقر الوزارة في رام الله. 

ورحّب الوزير المالكي ببايدوليت، مؤكداً على أن دولة فلسطين، وانطلاقاً من كونها عضو مؤسس في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، تسعى إلى النهوض بأهداف المنظمة وعلى استعداد دائم للعمل مع الدول الأعضاء فيها ومشاركة الخبراء والمختصين الفلسطينيين للمساعدة في عدة قضايا منها قضية الأمن الغذائي العالمي والزراعة وشحّ المياه وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وأشاد الوزير المالكي بالبرامج المقترحة من قبل المنظمة وأكدّ على أنها تصبّ في منفعة الدول الأعضاء من ناحية تبادل الخبرات وتشكّل نوعاً من الاكتفاء الذاتي لهذه الدول، ولتحقيق ذلك يتوجب تضافر جهود الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تعزيز العلاقات فيما بينها وخلق شراكات أكبر.

من جانبه، أشاد  يرلان في بداية الاجتماع بالجهود الفلسطينية في اطار المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتي تُعنى بتزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة فيما يتعلّق بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الأحيائية. 

وأكّد على اهتمامه بتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين لتحديد المساعدات الطارئة والإنسانية اللازمة للدول الأعضاء لتقديمها.

كما أكّد  يرلان أن فلسطين تواجه تحدي انعدام الأمن الغذائي وقضية شحّ المياه ودعم قطاع الزراعة، موضحاً أن المنظمة في صدد إنشاء برنامج متنوعة تختص بالأمن الغذائي العالمي، مبرزا أهمية مشاركة الخبرات والكفاءات الفلسطينية في مثل هذه البرامج والمبادرات.

وحضر إلى جانب المدير العام للمنظمة صفوان السعايدة، مدير الشؤون المالية في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

كما حضر إلى جانب الوزير، السفير منتصر أبو زيد، سفير دولة فلسطين لدى كزاخستان، وسكرتير ثاني لينا حمدان، مدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر الوسطاء.. ما فحواها؟

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

"الكهرباء" بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين

صوافطة: عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لن يكسر إرادة المقاومة

صوافطة: عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لن يكسر إرادة المقاومة

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

منوعات

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير &#34;للي&#34;

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير "للي"

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

عربي

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب