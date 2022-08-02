شؤون فلسطينية

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة
عبد الرحمن شديد
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس) عبد الرحمن شديد إن "الفترة القادمة ستشهد تحولاً حقيقياً في مقاومة الاحتلال، يمتد لكل أنحاء الضفة الغربية".

وأشار شديد إلى وجود تغير في الحاضنة الشعبية والبيئة المقاومة للاحتلال بالضفة، رغم ما تتعرض له من استهداف من قبل الاحتلال والسلطة التي حاولت على مدار سنوات ضرب روح المقاومة.

وذكر بما تشهده مدن الضفة من تمدد قوي وواسع لحاضنة المقاومة، وهتافات المواطنين اليومية للشهداء والأسرى وضد التنسيق الأمني.

وأكد شديد أن كل مخططات الاحتلال، والتنسيق الأمني فشلت في الضفة الغربية.

وأوضح أن ما تشهده جنين ونابلس من عمليات ومقاومة مستمرة تحمل رسالة تحدي للاحتلال، بأن المقاومة في الضفة متنامية ومتطورة وفاعلة.

ودعا شديد أبناء شعبنا في كل الضفة لاستلهام روح المقاومة من جنين ونابلس، لأن الاحتلال لا يرتدع الا بمزيد من المقاومة، وأن الثمن الذي يدفع في مقاومة الاحتلال أقل من الذي يدفع في حال الصمت على جرائمه.

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