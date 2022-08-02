الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة (حماس) الشيخ حسن الورديان من بيت لحم، بعد 16 شهراً من الاعتقال الإداري سجون الاحتلال.وأفاد نجل القيادي الورديان أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء عن والده على حاجز عوفر العسكري غرب رام الله، حيث كان في استقباله الأهل والمحبين، وتوجهوا نحو بلدة العبيدية استعداداً لنقله بمسيرة مركبات.وكانت قد انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في موكب استقبال القيادي الورديان (68 عاما)، بعد أن سلبه الاحتلال حريته لـ16 شهراً قضاها في الاعتقال الإداري.واعتقلت قوات الاحتلال المرشح عن قائمة القدس موعدنا القيادي الورديان في 6/4/2021، بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته.