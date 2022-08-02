شؤون فلسطينية

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة
البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة الغربية، الذي يعقده صندوق الزكاة الفلسطيني، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان، وذلك في مدرسة أكاديمية القرآن الكريم التابعة للجنة زكاة نابلس المركزية.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا أهمها تطوير وحوكمة العمل الزكوي وآلية الاستثمار لصالح الزكاة والحملات والمشاريع التي تقوم بها اللجان، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء صناديق مخصصة للجان الزكاة وإمكانية البدء بمشاريع مشتركة تخدم جميع اللجان المركزية والفرعية.

وأكد البكري أن صندوق الزكاة الفلسطيني يهدف إلى تكوين صورة ورؤية لتطوير منهجية جديدة لعمل لجان الزكاة، من خلال توحيد النظام المالي والإداري والفني لكافة اللجان العاملة ليتم اعتماد التوصيات المستخلصة من هذه اللقاءات في المرحلة المقبلة منهجا للعمل الخيري.

وقال إنه "في ظل الظروف العالمية والظروف الخاصة بنا، توجب علينا تطوير منهجية عمل لجان الزكاة بخطوات مدروسة خاصة لمواجهة الأزمات بعيدا عن الفئوية والحزبية لخدمة كافة شرائح المجتمع، وهذا يتطلب منا إرادة قوية وصحيحة".

وأشار إلى ضرورة استمرار التواصل بين لجان الزكاة، وأن الوزارة على استعداد لفتح أفق التعاون ما بين اللجان والمؤسسات المحلية والخارجية وخاصة العربية والإسلامية والمراكز والتجمعات الإسلامية في الدول الصديقة، وذلك من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين.

كما بين البكري أنه سيتم ربط جميع اللجان بمنصة إلكترونية لضمان وجود المعلومة الدقيقة لكافة المستفيدين من خدمات لجان الزكاة، سواء كانت صحية أو كفالة أيتام أو تعليمية أو تقديم مساعدات عينية ونقدية، لتصبح كافة اللجان فاعلة وتستطيع أن تقوم بدورها بشكل دقيق.

بدوره، أكد مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني إسماعيل أبو الحلاوة أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به لجان الزكاة في محاربة الفقر ودعم الأيتام، واهتمام صندوق الزكاة الفلسطيني بفتح الآفاق دولياً أمام المساعدات للفقراء والمحتاجين والاهتمام بالمرافق الصحية والتعليمية النموذجية لخدمة الفقراء والمحتاجين.

ووضع أبو الحلاوة الحضور في صورة وضع صندوق الزكاة الفلسطيني، وبعض المشاريع التي تم إعداد المخططات والدراسات بخصوصها، التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وفي نهاية الاجتماع، قدم رؤساء اللجان تقريرا عن آلية العمل والصعوبات التي تواجه المشاريع التي يقومون بها، بالإضافة إلى دورهم الإيجابي في المجتمع المحلي، شاكرين جهود وتعاون وزارة الأوقاف في تذليل الصعاب أمام عملهم.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر وسطاء.. ما فحواها؟

إسرائيل تنقل رسالة لـ (حماس) عبر وسطاء.. ما فحواها؟

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

"الكهرباء" بغزة تكشف شروط الاستفادة من خدمة (2) أمبير

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

غزة: الرئيس عباس يقدم منحًا دراسية لخمسة أشقاء من عائلة الزعانين

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي رزق الرجوب

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الوزير المالكي يلتقي المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بكل أنحاء الضفة

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

الاحتلال يفرج عن الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

البكري يرأس الاجتماع المركزي الثاني للجان الزكاة المعتمدة في شمال الضفة

اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين

صوافطة: عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لن يكسر إرادة المقاومة

صوافطة: عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لن يكسر إرادة المقاومة

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

منوعات

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير &#34;للي&#34;

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير "للي"

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

عربي

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب