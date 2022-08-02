اشتية: عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام





رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية تقرير لجنة الانتخابات المحلية للعام 2021، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله.واطلع اشتية من ناصر على أهم ما جاء في التقرير حول الانتخابات المحلية التي عقدت على مرحلتين في الضفة الغربية، مثمناً جهود لجنة الانتخابات بطواقمها والقائمين عليها في إنجاح الانتخابات المحلية في سياقٍ عالٍ من الشفافية والمصداقية، قائلا: "الانتخابات المحلية يجب أن تستكمل وأنه لابد من إجرائها في قطاع غزة".وشدد رئيس الوزراء على أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تبذل كافة الجهود وتقوم باتصالات على المستوى الدولي للضغط على إسرائيل من أجل السماح بعقد الانتخابات في القدس، مشيراً إلى أن عقد الانتخابات ضرورة وطنية ومدخل هام لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.