عقب زيارة بيلوسي.. الصين: سنبدأ عمليات عسكرية محددة في جزيرة تايوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها تنوي البدء بعمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.وجاءت تصريحات وزارة الدفاع الصينية عقب زيارة بيلوسي إلى تايوان، رغم التحذيرات الصينية.كما وتنوي الصين القيام بمناورات عسكرية تشمل تدريبات بالذخيرة الحية في ستة مناطق محيطة بجزيرة تايوان.هذا ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي بيلوسي، مساء اليوم، إلى جزيرة تايوان عبر مطار تايبيه بتايوان، رغم التحذيرات الصينية.ووفق قناة (العربية)، أكدت وسائل إعلام تايوانية أنه "تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه".من جهتها، أعلنت هيئة البث اليابانية أن "ثماني مقاتلات أميركية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان".