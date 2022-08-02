قاسم يكشف لـ "دنيا الوطن" الهدف من زيارة وفد (حماس) القاهرة



وبدوره، قال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "وفدًا من الحركة برئاسة روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي، غادر قطاع غزة، متوجها إلى القاهرة".



وكشف قاسم أن الهدف من الزيارة هو عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنغادر وفد من حركة (حماس) قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متوجهًا نحو العاصمة المصرية "القاهرة".هذا ويزداد الوضع المعيشي في قطاع غزة سوءً، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق منذ أكثر من 16 عاما.