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  • الخارجية الصينية: لن نرضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأميركية في تايوان

مباشر | رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل تايوان رغم التحذيرات الصينية

دولي

بيلوسي تصل إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية

بيلوسي تصل إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية
نانسي بيلوسي
رام الله - دنيا الوطن
وصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جزيرة تايوان عبر مطار تايبيه بتايوان، رغم التحذيرات الصينية. 

ووفق قناة (العربية)، أكدت وسائل إعلام تايوانية أنه "تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه". 

من جهتها أعلنت هيئة البث اليابانية أن "ثماني مقاتلات أميركية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان".

وسارعت الصين إلى إعلان "إغلاق المجال الجوي للطائرات المدنية في مضيق تايوان" مهددةً بأن "الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها".

في السياق نفسه، قالت وسائل إعلام صينية أن "مقاتلات سوخوي 35 صينية عبرت مضيق تايوان".

وقد غادرت بيلوسي ماليزيا، المحطة الثانية في جولتها الآسيوية، في وقت سابق من اليوم وسط توتر متصاعد بسبب زيارة تايوان.

وأشار موقع لتتبع مسار الطائرات حول العالم، أن ما يقرب من 300 ألف من مستخدميه يتابعون طائرة القوات الجوية الأميركية التي يعتقدون أن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بلوسي، على متنها، بالرغم من عدم وجود دلائل أو تأكيد على أن بيلوسي على متن هذه الطائرة.

وأفاد الإعلام الصيني بأن الجيش نشر أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية قبالة سواحل تايوان.

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