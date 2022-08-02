محافظة رام الله والبيرة تعلن عن منح دراسية في جامعة الزيتونة



وتابعت: "أما الطلبة الحاصلين على معدل أقل من 90% يتم قبولهم في التخصصات حسب متطلبات الجامعة منحة بنسبة 50% من القسط الجامعي".



وأكملت المحافظة: إنه "على كل طالب يحصل على المنحة سواء كاملة أو جزئية ان يحافظ على معدل تراكمي فصلي 80% فما أعلى طيلة فترة دراسته في الجامعة"، موضحة أن الأولوية لأبناء الشهداء والأسرى والجرحى.



وعليه يرجى من الراغبين بالتقدم لهذه المقاعد، شراء طلب الالتحاق من أحد فروع بنك فلسطين وتعبئة الطلب الكترونيا على موقع الجامعة (www.zust.edu.ps)، مع الإشارة في الطلب إلى أن الطالب يتقدم للمنحة من خلال محافظة رام الله والبيرة، وإحضار صورة عن الطلب لمقر المحافظة.



واختتمت: "علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022، آخذين بعين الاعتبار أهمية توفر الشروط الخاصة بالجامعة والموضحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بهم".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة رام الله والبيرة عن توفر 10 منح لطلبة الثانوية العامة في جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا في جميع التخصصات المتوفرة بالجامعة (باستثناء تخصصي التمريض والبرامديك)، وذلك في إطار التفاهم والشراكة ما بين المحافظة والجامعة.وقالت المحافظة: إن "ثمة شروط للحصول على المنحة وهي: الطلبة الحاصلين على معدل 90% فما أعلى يتم قبولهم في التخصصات حسب متطلبات الجامعة منحة بنسبة 100% من القسط الجامعي".