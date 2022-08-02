اشتية يطالب الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين



جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية، لا سيما سياسة "القرصنة" الإسرائيلية للأموال الفلسطينية، وتصعيد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.





وقال اشتية: "إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية تؤمن بحل الدولتين على حدود عام 1967 فمن الأجدى بها الاعتراف بدولة فلسطين، والتصويت على الاعتراف بنا كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".



كما طالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة معها والالتزام بها، خاصة السماح بعقد الانتخابات العامة في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقيات، ووقف كافة الإجراءات الأحادية من قبل إسرائيل، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.



وشدد اشتية على أن إسرائيل تصعد إجراءاتها على أرض الواقع، خاصة مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني الذي يدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967، قائلا: "سنستمر في العمل على كسر الأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل على أرضنا وشعبنا".









رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية الكونغرس الأمريكي الاعتراف بدولة فلسطين، بما يساهم في تحقيق حل الدولتين في ظل ما يواجهه هذا الحل من تدمير ممنهج بفعل الإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع.