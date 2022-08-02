جيش الاحتلال ينشر آخر تحديثات إغلاق الطرق والمناطق بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطننشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، آخر تحديثات حول إغلاق الطرق والمناطق الواقعة في غلاف غزة.هذا وأغلق جيش الاحتلال، الطريق السريع (232) في الجزء الواقع بين مفلاسيم وسعد، بالإضافة إلى الطرق الزراعية للغرب من الطريق.وفي السياق، قام فتح التقاطع بين سعد وكيرم شالوم أمام المرور، مع إغلاق الطريق السريع (242) والطريق السريع (2410)، الواقعين غرب الطريق السريع (232).كما وقرر جيش الاحتلال إغلاق الطريق رقم (4) من عند تقاطع زكيم إلى طريق الوصول إلى معبر بيت حانون/ إيرز، وإغلاق الطريق رقم (34) من تقاطع ياد مردخاي إلى تقاطع نيرعام.وفي وقت سابق، أعُلن عن استنفار في صفوف جيش الاحتلال عند الحدود مع القطاع، الليلة الماضية، في أعقاب تقييم للوضع، وبموجبه أن (الجهاد) الإسلامي تعتزم العمل بشكل فوري ضد إسرائيل في أعقاب اعتقال السعدي.