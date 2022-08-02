"الخارجية": حكومة لابيد تقود ساحة الصراع نحو تفجير يصعب السيطرة عليه

رام الله - دنيا الوطنعلقت وزارة الخارجين والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على تصاعد الأحداث الأخيرة في مدينة جنين واستشهاد شاب واعتقال القيادي بسام السعدي من قبل قوات الاحتلال.وقالت الوزارة: إنها "تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد الشعب الفلسطيني، وتعتبره حلقة في مسلسل تنفيد المزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بما يقوض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".وتابعت: "بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية الانتقالية (يائير لابيد)، تتجه بشكل متسارع نحو ممارسة أبشع أشكال التصعيد والعدوان ضد مصالح الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الموسم الانتخابي الإسرائيلي".وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين اتخاذ ما يلزم من الإجراءات، والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف هذا التصعيد الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويخرب بشكل متعمد الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.