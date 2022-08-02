عشرات الإصابات بقمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن



وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.







رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة منددة بالاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس.وقمعت قوات الاحتلال المتظاهرين في المسيرة المناهضة للاستيطان، واستهدفتهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.وأفاد الهلال الأحمر أن 22 مواطنًا أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، و75 أصيبوا بالاختناق بالغاز السام.وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.