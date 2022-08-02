شؤون فلسطينية

أبو بكر يدين اعتقال السعدي واستباحة أهلنا في مخيم جنين

أبو بكر يدين اعتقال السعدي واستباحة أهلنا في مخيم جنين
اللواء قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، الاعتقال الهمجي للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي مساء أمس الإثنين خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم.

وأعرب أبو بكر عن استيائه من الصمت الدولي تجاه جرائم وممارسات الاحتلال، مؤكداً أن هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية لن تردع شعبنا، وستزيده إصراراً وثباتاً على حقه في الاستمرار في مقاومة الاحتلال.

وحمل أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير السعدي وعن إعدام

الشهيد ضرار الكفريني، لافتا بأن الاحتلال لا يتوقف عن استهداف مخيم جنين وأبنائه.

 
 

 

 

 


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