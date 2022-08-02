محافظ طولكرم يثمن جهود طواقم التربية لإنجاح امتحانات الثانوية العامة

ثمن محافظ طولكرم عصام أبو بكر جهود طواقم التربية والتعليم بطولكرم على ما بذلوه من دور لإنجاح امتحان الثانوية العامة، مباركاً للطلبة وذويهم، ومشيداً بالجهد الخاص من شرطة طولكرم، والهيئات المحلية، وكافة المؤسسات الشريكة والجهات المختصة.



وأشار أبو بكر إلى أن تضافر العمل المشترك ساهم بإنجاز هذه المهمة بحصاد ثلاثة مراكز لمحافظة طولكرم من الأوائل على مستوى الوطن، بفروع العلمي والأدبي والريادة والأعمال، إلى جانب تفوق أوائل الطلبة على مستوى المحافظة.



جاءت كلمات أبو بكر خلال استقبال مدير عام التربية والتعليم بطولكرم سائد قبها، وبحضور الجهات المختصة، وعلى ضوء التحضير لتكريم أوائل الطلبة من أبناء المحافظة على مستوى الوطن، وأوائل المحافظة.



وأكد أبو بكر على أهمية العلم والتعليم ببناء الأمم والشعوب، منوهاً إلى أن شعبنا الفلسطيني يعتمد على هذه الطاقات والإبداعات، وتلك القامات العالية التي ستواصل الطريق نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



بدوره، عبر قبها عن الشكر والتقدير للمحافظ أبو بكر على رعايته ومتابعته الدائمة للمسيرة التعليمية، والجهود المبذولة بمتابعة امتحان الثانوية العامة، مؤكداً على ما قامت به المؤسسة الأمنية والشرطة، والبلديات والمجالس المحلية، وجميع الشركاء، مشيداً بجهود طواقم التربية وجميع العاملين لإنجاح الامتحانات ، مقدماً ملخصاً للمحافظ أبو بكر عن النتائج بكافة الفروع.









رام الله - دنيا الوطن