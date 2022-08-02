"جودة البيئة": ضبط شاحنة محملة بزيوت قلي مستعمل وتحويلها لأحد المصانع للمعالجة بجنين









رام الله - دنيا الوطنتمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية في محافظة جنين، من ضبط شاحنة فلسطينية محملة بزيوت قلي مستعمل.وذكرت سلطة جودة البيئة بأن حمولتها تصل إلى حوالي 2 طن وان طواقم سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية اتخذوا الإجراءات القانونية من ضبط وإفادة السائق وفق قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة وتحويل الشاحنة إلى أحد المصانع فيمدينة نابلس متخصصة في معالجة الزيوت التالفة وفق الأصول.وأشارت بأن زيت القلي المستعمل يشكل ضررا صحيا وبيئيا للمواطنين، وتعد من النفايات الخطرة وفق نظام النفايات الخطرة الفلسطيني ووفق قائمة النفايات الخطرة التابعة لاتفاقية بازل الدولية.