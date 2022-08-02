التحرير الفلسطينية وجبهة النضال تحذران من استمرار الانقسام

رام الله - دنيا الوطنحذرت جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي مرت بها القضية الفلسطينية نتيجة استمرار الانقسام وما سببه هذا الوضع البائس من تراجع لمكانة قضيتنا على الأجندة الدولية والعربية و الأثر السلبي على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأتاح للاحتلال بالتصرف في مصير شعبنا وتوجيه البوصلة لمصلحتهم دون اعتبار مصلحتنا وتاريخنا الكفاحي الطويل. جاء ذلك أثناء الزيارة التي قامت بها قيادة التحرير الفلسطينية لمقر النضال الشعبي في مدينة غزة لتهنئتهم بالذكرى 55 لانطلاقتهم المجيدة.وضم وفد التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة في قطاع غزة عدنان غريب، وعضو اللجنة المركزية الدكتور سفيان مطر وأعضاء القيادة الرفاق على البنا والشيخ عدنان وجمال البوبو وكامل حسونة والدكتور محمد مطر والدكتور محمد البوبو وجهاد عياش.فيما كان في استقبالهم أعضاء قيادة جبهة النضال وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي محمود الزق " ابو الوليد " و عضو اللجنة المركزية لؤي المدهون.وأكدت القيادتان على عمق العلاقة النضالية بينهما و ضرورة استمرار التعاون والتنسيق من أجل مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي القائمة على مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وطرد السكان وسياسات القتل والتدمير وقرصنة الأموال و ومواصلة الحصار على ابناء شعبنا وانهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.ودعت الجبهتان إلي المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وضرورة إجراء الاصلاحات اللازمة لمؤسساتها وإعادة ترتيبها لتكون قادرة على استيعاب الكل الفلسطيني استعدادا لمواجهة السياسات العنصرية للحكومات الإسرائيلية التي ترمى أبناء شعبنا من قوس واحدة.وفي نهاية الزيارة قدمت قيادة التحرير الفلسطينية درعا تقديرية لقيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني .