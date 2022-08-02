الإعلان عن موعد صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، اليوم أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم لفئة الأيتام غداً الأربعاء الموافق 3/8/2022 عن طريق خدمة "بال بي"، حيث سيتم صرف 5 مليون شيكل لـ 5544 يتم من المحافظات الجنوبية.جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون في مجال تقديم الدعم لفئة الأيتام من ( عائلات وطلاب) في جميع محافظات الوطن بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية وافا الدولية مكتب فلسطين ممثلة بمديرها العام محيسن عطاونة صباح اليوم في مقر الوزراة..خلال التوقيع قال وزير التنمية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة تعتمد في توفير خدماتها للأسر الفقيرة والأيتام معاييراً متعددة أبرزها الاستحقاق، حيث تقدم الوزارة المساعدات النقدية والاغاثية ل 119 ألف أسرة في قطاع غزة ، وطالب الوزير جمعية وافا بذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة الأسر الفقيرة والمهمشة لاستكمال تعليم أبنائهم ممن أنهو مرحلة الثانوية العامة للعام الجاري 2022 حيث لا تمتلك بعض العائلات القدرة على ذلك مما يحتم تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات المحلية والدولية لدعم هؤلاء الطلاب والذين بلغ عددهم في قطاع غزة 750 طالبة وطالب.وتابع الوزير" نتطلع للمزيد من التعاون والشراكة من أجل توفير حماية اجتماعية للمواطن الفلسطيني وذلك من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق."بدوره أكد عطاونة أن الشراكة بين الوزارة والجمعية أصيلة ومستمرة ذلك للمساهمة في تنمية وبناء وتعزيز قدرات المؤسسات والجمعيات الأهلية وبناء قدرات الشباب والعاطلين عن العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للفقراء.كما اوضح أن جمعية وافا تقدم المساعدات في مجال تنمية الموارد البشرية وتنمية وتشجيع روح الابتكار والإبداع من خلال توفير فرص الدعم المادي والفني والمهني لمشاريع تمكين الفقراء والمحتاجين والأيتام والمرأة في فلسطين، وأية مشاريع ذات طابع تنموي تدعم الاقتصاد الفلسطيني وبما يتفق مع القوانين الفلسطينية.وشارك بمراسم التوقيع وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية رولا نزال والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام الادرة العامة للرعاية الاجتماعية سونيا الحلو ومدير دائرة الأيتام آلاء الزبن.وتلى ذلك لقاءً بحث خلاله وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع رئيس بلدية جنين نضال عبيدي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة في مدينة جنين.كما استمع الوزير لأبرز المشاكل التي تواجه البلدية حيث محدودية الموارد وعدم القدرة على توفير الرواتب لموظفي البلدية.وأطلع د. مجدلاني رئيس البلدية والوفد المرافق له على أبرز تطورات العمل على صعيد السجل الوطني الاجتماعية وحملة تحديث البيانات ونظام إدارة الحالة وآلية التحول وفقاً لذلك نحو التنمية والتمكين للأسر الفقيرة والمهمشة.