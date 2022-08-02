مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تتبرع بشقة سكنية لطالبة متفوقة في الثانوية العامة







رام الله - دنيا الوطنفاجأت مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الطالبة المتفوقة في الثانوية العامة آية أبو الخير بالتبرع لأسرتها بشقة سكنية بقيمة 30 ألف دولار، بتنفيذ تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة.الطالبة أبو الخير والحاصلة على 99% فرع الأدبي، كانت قد ناشدت على صفحات التواصل الاجتماعي المؤسسات الخيرية بمساعدة أسرتها نظرا لوضعها الاقتصادي الصعب، فبادرت مؤسسة أحباء غزة ماليزيا بزيارة منزل الطالبة وقدمت لها التبريكات والتهاني ووزعت الحلوى، لكنها فوجئت بشراء الشقة السكنية، فعمت الفرحة الغامرة الأسرة التي شكرت المؤسسة على هذا الدعم السخي، كما شكرت دعم الشعب الماليزي الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني.قال مدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر النوري قمر الزمان، إن هذه المبادرة تأتي ضمن دعم الشعب الفلسطيني وخاصة طلبة الثانوية العامة المتفوقين للتخفيف من معاناتهم، ومساندتهم لشق طريقهم العلمي والأكاديمي وسط الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها سكان قطاع غزة، مؤكدا على أن دولة ماليزيا بحكومتها وشعبها ستبقى داعما دائما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.