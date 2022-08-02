شاهد: التوأم أية وربا داوود.. تفوق بالثانوية العامة رغم الصعوبات

















رام الله - دنيا الوطنبأجواء من السعادة والفرح، عبّرت طالبة الثانوية العامة، أية أحمد داوود، الحاصلة على المرتبة السادسة مكرر بمعدل 99.3% في فلسطين من الفرع الأدبي، وشقيقتها التوأم ربا الحاصلة على معدل 97.4% من نفس الفرع، عن سعادتهما العارمة حيث تحدثتا عن الظروف الصعبة التي واجهتاها كباقي الطلبة الأخرين، والمتمثلة بانقطاع التيار الكهربائي وطول فترة الدراسة وتأجيل الامتحانات.وتطمح أية لدراسة تخصص الملتيميديا في الجامعة، وتمنت أن تحصل على منحة دراسية، كما وجّهت رسالتها لطلاب التوجيهي في السنوات المقبلة، بأن ينظموا أوقاتهم ويواظبوا على الدراسة باستمرار.