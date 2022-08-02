الرئاسة الفلسطينية تؤكد وقوفها لجانب الصين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

رام الله - دنيا الوطنأكدت الرئاسة الفلسطينية، وقوف دولة فلسطين، إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترامها الكامل لسياسة الصين الواحدة، وإن هذا الموقف ثابت لدى دولة فلسطين.ودعت الرئاسة الفلسطينية في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى وقف أية اعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة، مؤكدة على حقها في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية.وأعربت الرئاسة عن تقدير دولة فلسطين للموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وفي المحافل الدولية كافة، مثمنة الدعم الصيني للشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والتنموية.