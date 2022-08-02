الحلو: قطاع الدواجن في غزة مهدد بخسارة 50 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنوجّه رئيس نقابة الدواجن بغزة، مروان الحلو، مناشدة عاجلة إلى اللجنة العليا للمعابر بضرورة الضغط لإدخال سلعة العلف بأسرع وقت ممكن، وأن تكون ضمن الأولوية حتى لا نتكبد خسائر.وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن قطاع الدواجن في غزة مهدد بخسارة 50 مليون دولارًا عقب إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون/ إيرز، جنوب القطاع.وأضاف: أن قطاع غزة سيكون فارغًا تماماً من أي مخزون للعلف، مما سيؤدي إلى خسارةٍ تُقدر بنحو 50 مليون دولارًا.وكشف الحلو: "يبلغ مخزون العلف الإجمالي لدى التجار نسبة 10-20% من احتياجات مزارع الدجاج، ويكفي هذا المخزون حتى يوم الخميس المقبل".