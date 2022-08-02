القيادة الجنوبية للجيش تقرر البقاء على الوضع الراهن.. ونشر غرف محصنة بغلاف غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنهت تقييماً للوضع في المحافظات الجنوبية.
وقالت القناة (12) الإسرائيلية، إن " القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنهت تقييماً للوضع على الحدود الجنوبية وقررت الحفاظ على الوضع الراهن".
وأضافت: تم إصدار التعليمات للمستوطنين والجيش بالتأهب والاستعداد لأي تطور مع غزة.
ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإنه استعداداً لتصعيد محتمل، فقد تم نشر غرف محصنة عند المفترقات والطرق التي أغلقت في "غلاف غزة" بهدف حماية القوات المنتشرة.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفاد بإغلاق الطرق والمحاورعلى طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة.
وقال المتحدث، إن ذلك، جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، على إثر اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، بسام السعدي.
كما تقرر إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة العمال.
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