القيادة الجنوبية للجيش تقرر البقاء على الوضع الراهن.. ونشر غرف محصنة بغلاف غزة

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإنه استعداداً لتصعيد محتمل، فقد تم نشر غرف محصنة عند المفترقات والطرق التي أغلقت في "غلاف غزة" بهدف حماية القوات المنتشرة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفاد بإغلاق الطرق والمحاورعلى طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة.وقال المتحدث، إن ذلك، جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، على إثر اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، بسام السعدي.كما تقرر إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة العمال.