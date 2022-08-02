معهد إدوارد سعيد يطلق حملة تمويل البرنامج التعليمي

أعلن معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى عن إطلاق حملة تمويل جماعي بهدف دعم البرنامج التعليمي، وذلك بإقامة عرض للأوركسترا العربية في مسرح نسيب شاهين، جامعة بيرزيت يوم الخميس الموافق 11/8/2020.



وأوضح المعهد في بيان له تلقت "دنيا الوطن" نخسة عنه، أن هذه الحملة تأتيت تحت شعار "ردا على شروط التمويل الأجنبي المُجَرِّم للنضال الفلسطيني، ادعموا أيها الناس مؤسساتكم الفلسطينية الرافضة لهذا التمويل".



وبعد نجاح جولة عروض الأوركسترا العربية الأولى، وضمن حملة التمويل، ينظم المعهد هذا العرض للجمهور الداعم للمعهد والمحب للموسيقى العربية ليستمتع بصوت الألحان الفلسطينية بتوزيع جديد.



كما تأتي هذه الحملة بعد فرض بعض الجهات الموولة التمويل المشروط على المؤسسات الفلسطينية، ورفض المعهد لهذه الشروط شكلاً ومضمونا، مما أدى إلى شح الموارد التمويلية، وسعياً لتقديم الأفضل واستمرار العملية التعليمية في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في فروعه السبعة، ينظم حملات تمويل جماعي بعدة طرق، طلباً من الجمهور والمواطنين أن يساهموا بدعم المؤسسات الفلسطينية كالمعهد الذي ساهم وما زال يساهم في المشهد الثقافي الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطن