شؤون فلسطينية

مصدر: اتصالات من الوسطاء لمنع التصعيد بغزة بعد اعتقال القيادي السعدي

مصدر: اتصالات من الوسطاء لمنع التصعيد بغزة بعد اعتقال القيادي السعدي
توضيحية
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، أن اتصالات يجريها الوسطاء مع قيادة الجهاد الإسلامي، لمنع التصعيد في غزة على خلفية اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بالضفة، بسام السعدي.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة، رد على اتصالات الوسطاء بأن "الميدان من يمتلك القرار".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في جنين، بسام السعدي، بعد الاعتداء عليه.

وأفادت مصادر محلية، بوصول زوجة القيادي السعدي إلى طوارئ مستشفى ابن سينا التخصصي بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال، أثناء اعتقال زوجها. 

كما أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الفتى، ضرار الكفريني (17 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم جنين.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية. 

وقالت سرايا القدس: إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين". 

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