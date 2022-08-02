(الديمقراطية): الاحتلال يواصل حرب الإبادة المفتوحة ضد شعبنا



وأكدت الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن اقتحام مخيم جنين وقتل الشاب الكفريني واعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه واعتقال عمر الحنبلي عضو مجلس بلدية نابلس، تندرج في سياق "حرب الإبادة المفتوحة ضد شعبنا في المناطق المحتلة، والتي لن تنال من إرادة شعبنا وصموده، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته ضد الاحتلال".



وأضافت الجبهة في بيانها أن "إفلات الاحتلال من العقاب وسياسة ازدواجية المعايير الدولية يشجعه على ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".



ودعت الجبهة "سلطة الحكم الإداري الذاتي في المناطق المحتلة" لتوفير الحماية للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية والتصدي للاقتحامات الإسرائيلية اليومية، ولأبناء شعبنا الفلسطيني من الاعتقالات وجرائم الإبادة والقتل اليومية.



وأكدت أنه "آن الأوان لتثمير تضحيات شعبنا الغالية بإستراتيجية وطنية للمقاومة، وأن نخرج من طوق الاكتفاء بالإدانة والاستنكار إلى رحاب الفعل المقاوم في الميدان".



رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهيد ضرار الكفريني الذي استشهد خلال المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمخيم جنين شمال الضفة.