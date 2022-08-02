عرنكي يؤكد على أهمية ودور الجالية والمؤسسات الفلسطينية بالولايات المتحدة الأميركية

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، أهمية ودور الجالية الفلسطينية والمؤسسات والمنظمات الفلسطينية الأميركية في التأثير على الرأي العام هناك.وأثنى عرنكي خلال اجتماع عمل نظمته دائرة شؤون المغتربين عبر منصة زوم مع رؤساء وممثلي الجالية والمؤسسات والمنظمات الفلسطينية على الساحة الأميركية، على العمل الدؤوب لفلسطيني أميركا، وبالتحولات الكبيرة في دعم وتأييد القضية الفلسطينية واتساع رقعة التضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة.وأعرب عن اعتزازه وفخره بنشاط وفاعلية الجاليات الفلسطينية، مشددا على ضرورة توحيد الجهد ومواصلة التنسيق بين جميع المؤسسات والمنظمات في أميركا وتعزيز العمل المشترك لصالح قضيتنا الوطنية.وبحث المجتمعون خلال الاجتماع الذي شاركت فيه 35 مؤسسة فلسطينية أميركية ناشطة وفاعلة في الولايات المتحدة، سبل وآليات تطوير العمل في سبيل جمع الجهود وتفعيل عمل المؤسسات الفلسطينية لرفع قدرتها في إيصال الصوت الفلسطيني للمجتمع الأميركي وربط أبناء الجاليات بوطنهم وثقافتهم وقضيتهم الوطنية وتعزيز تمسكهم بفلسطين.وتسعى دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير إلى رفع مستوى التنسيق مع مختلف أطر ومؤسسات الجاليات وتوحيد جميع الجهود واستثمار الوجود الفلسطيني والعربي في الساحة الأميركية، لدعم نضال شعبنا في تحقيق أهدافه المشروعة وإنجاز حقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.