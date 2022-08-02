شؤون فلسطينية

المحكمة العسكرية تمهل متهماً من خانيونس عشرة أيام لتسليم نفسه

المحكمة العسكرية تمهل متهماً من خانيونس عشرة أيام لتسليم نفسه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة -التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم محمد عبدالسلام محمد أبو كاشف، هوية رقم (400687604)، سكان خانيونس المعسكر، عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 01/08/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.

وأكدت أنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.

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