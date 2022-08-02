سلطة النقد تنشر إعلان نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية بالربع الثاني 2022





واستقر مؤشر أسعار المنازل عند قرابة 117.2 نقطة، فيما انخفض مؤشر أسعار الشقق السكنية بشكل طفيف، بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 106.5 نقطة.





ويأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار العقارات وسط حالة من عدم اليقين قد تُضعف من إقبال الأفراد على سوق العقارات، لا سيما وأن الأشهر القليلة الماضية كانت قد شهدت ارتفاعاتٍ متكررة وسط موجة عامة من ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً، والذي يبدو جليّاً عند مقارنة المؤشر مع الربع المناظر، إذ أنه أعلى بنحو 2.2% عن مستواه في الربع الثاني 2021.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثاني من العام 2022[1]، والتي أشارت إلى استقرار المؤشر نسبياً عند 112.9 نقطة قياساً لقرابة 113.2 نقطة في الربع السابق، وذلك في ضوء اتجاهات مماثلة للمؤشرات الفرعية.