فيديو.. ماذا قالت والدة الشاب محمد إياد حمد الذي توفي غرقاً قبالة السواحل اليونانية؟



وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، العثور على جثة الشاب محمد إياد حمد لدى جهات رسمية في اليونان، إثر تعرضه للغرق، قاصداً الهجرة إلى أوروبا.















رام الله - دنيا الوطنقالت والدة الشاب محمد إياد حمد، من مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الذي لقي مصرعه يوم أمس الأحد غرقاً قبالة السواحل اليونانية، إنها تلقت خبر وفاة ابنها خلال اتصال هاتفي.وأوضحت في تصريحها لـ "دنيا الوطن": أن محمد سافر للهجرة محاولاً البحث عن حياةٍ كريمة، بعد أن درس التمريض في جامعة الازهر وضاقت به السبل بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانعدام فرص العمل.وناشدت والدة الشاب حمد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، بجلب جثمان نجلها لتلقي نظرة الوداع الأخير عليه قبل أن يوارى الثرى.