شاهد: أربعة توائم من غزة يتخطون أحزان استشهاد والدتهم ويحافظون على تفوقهم بالثانوية العامة

من جهتها، قالت الطالبة ضحى، أنه بعد وفاة والدتها كانت هي المسؤولة لفترة طويلة تسعة اشهر، موضحاً أنهم كانت سنة صعبة بسبب ظروف استشهاد والدتهم.





واختتم التوائم الأربعة تصريحهم بإهداء نجاحها والدتهم التي استشهدت خلال العام وإلى والدهم وإلى الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وإلى مدرستهم ومعلميهم وإلى الشعب الفلسطيني.



من جانبها، قالت شقيقة التوائم الأربعة إيمان إنها "كانت سنة صعبة تزامنا مع استشهاد والدتها ومتابعتها لأشقائها أثناء دراستهم".







وكان الرئيس محمود عباس، هاتف أمس الاثنين، التوائم الأربعة من عائلة الزقزوق، مهنئا إياهم بالنجاح في امتحانات الثانوية العامة.

وتكفل الرئيس عباس بتعليم التوائم الأربعة عبد الله، وعبد الرحمن، ومحمد، وضحى، على نفقة الرئاسة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن والدة التوائم الأربعة، اُستشهدت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/مايو 2021.











رام الله - دنيا الوطنرغم استشهاد والدتهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2021، تفوق أربعة توائم "ثلاثة ذكور، وأنثى"، في اجتياز امتحان الثانوية العامة.والتوائم هم عبد الرحمن، عبداللّه، محمد، وضحى، رأفت الزقزوق من مدينة خانيونس، اثنان منهم حصلا على معدل 93.3% والثالث 81% والرابع 79% بالثانوية العامة.وقال عبد الرحمن في تصريح لـ "دنيا الوطن": " إن الفرحة كبيرة ولا تقدر بثمن ولكنها ناقصة باستشهاد الدته خلال العام الدراسي، ذكرا أن استشهادها كان له تأثير عليهم وأنه كان يتوقع اعلى من المعدل الحاصل عليه.