(مالية غزة) تعقب على إغلاق الاحتلال لـمعبري (كرم أبو سالم وايرز)

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة المالية في غزة خطة الجانب الإسرائيلي بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري جنوب القطاع ومعبر بيت حانون –ايرز- بشكلٍ كامل.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تفاجئت من خطوة إغلاق المعابر بشكل مفاجئ من قبل الجانب الإسرائيلي.وبينت الوزارة أن الجانب الإسرائيلي عمد إلى إخراج كافة الشاحنات المحملة بالغاز والمحروقات والبضائع والمواد التمويني من المعبر قبل إغلاقه صباح اليوم.وقالت إن هذه الخطوة تهدف لخلق أزمة اقتصادية ومعيشية وعرقلة الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع، مبينةً أنها تتابع بشكل دائم ومستمر الوضع الراهن وما يستجد من أمور.