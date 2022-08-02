عثمان يكشف لـ "دنيا الوطن" موعد تسليم الدفعة المالية المخصصة لشيكات الشؤون

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد الأوروبي عن تسليمه للدفعة الأولى للحكومة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 15,5 مليون يورو، علماً أنها مخصصة لدعم دفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس.وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الدفعة قدمت من قبل الاتحاد الأوروبي (13 مليون يورو)، وحكومة فنلندا (1.678 مليون يورو) وحكومة إيطاليا (مليون يورو).بدوره، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان لـ "دنيا الوطن" إن هذه الدفعة تأتي ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية عقب قرار استئناف الدعم والمساعدة الشهر الماضي.وكشف عثمان أن الدفعة الثانية والتي تقدر بحوالي 20 مليون يورو سيتم تحويلها للسلطة خلال الساعات القليلة المقبلة وهي تعويض عن (شراء طعومات كورونا) خلال السنوات الماضية.وبخصوص دفعة مخصصات الشؤون الاجتماعية، أكد عثمان أنه سيتم تحويلها قبل نهاية الشهر الجاري لخزينة السلطة، مبيناً أن الحكومة هي التي تعلن عن موعد الصرف.وبين أنه وبحسب المعمول به سابقاً، فإن الحكومة الفلسطينية تقوم بجدولة هذه الدفعة بشكل سريع وتجهيزها للصرف على الأسر المستفيدة.