شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الكفريني والطريقة الوحشية باعتقال المسن السعدي

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الكفريني والطريقة الوحشية باعتقال المسن السعدي
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاقتحام الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها الليلة الماضية، في استعراض عنجهي للقوة ضد مواطنين فلسطينيين عزل آمنين، مما أدى إلى ترويع وإرهاب المواطنين بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بما رافقه من ارتكاب جرائم أدت إلى استشهاد الفتى ضرار الكفريني (17 عاماً)، ووقوع عدد آخر من الإصابات واعتقال عدد آخر من المواطنين من بينهم الشيخ المسن بسام السعدي. 

وأدانت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشدة الاعتداء الآثم والوحشي على الشيخ السعدي خلال عملية اعتقاله حيث تم توثيق عملية سحله وجره على الأرض واطلاق الكلاب البوليسية مما أدى إلى إصابته بجراح مختلفة، وهو الأمر الذي بات يتكرر في كل اقتحام واعتقال للمواطنين الفلسطينيين العزل. 

وأكدت الوزارة أن الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قولت الاحتلال مع المسن السعدي ومع المواطنين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم تعبر عن مدى تفشي ثقافة العنف والكراهية والعنصرية والانحطاط الأخلاقي في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومراكز صنع القرار وإصدار التعليمات والأوامر في دولة الاحتلال، وهي شكل اخر من أشكال التعامل الوحشي لقوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين، في استباحة غير مسبوقة لحياتهم ولعموم المناطق المصنفة (ا)، لتكريس وتدمير وتخريب ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. 

وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الاقتحامات الدموية، وتداعياتها الخطيرة بما في ذلك تداعيات المشهد اللاإنساني والقمعي الذي سيطر على حالة اعتقال الشيخ السعدي، باعتبارها جميعاً استمرارا للتصعيد الإسرائيلي واستحضاراً متعمداً لدوامة العنف ومحاولة تعميمها على ساحة الصراع برمتها، بما يؤدي إلى تعميق موجات التطرف المتلاحقة، على حساب أية جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع. تطالب الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف حملات التصعيد الإسرائيلي، وإجبار دولة الاحتلال الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم واحترام الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

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