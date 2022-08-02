شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: تشكيل القيادة الموحدة هي الأساس لتوحيد الأشكال والأدوات بمواجهة الاحتلال

أبو ظريفة: تشكيل القيادة الموحدة هي الأساس لتوحيد الأشكال والأدوات بمواجهة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة،  اليوم الثلاثاء، أن "جريمة الاحتلال اليوم في جنين هي محاولة يائسة لوأد روح المقاومة المتصاعدة المكلفة للاحتلال الإسرائيلي".

وقال أبو ظريفة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "ما جرى مع القائد الوطني بسام السعدي واسرته وقتل الشاب ضرار الكفريني بدم بارد هي جريمة يحاول الاحتلال من خلالها إضعاف الحاضنة الوطنية الشعبية التي تشكل قوة دفع حقيقية للمقاومة".

وأردف: " تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة هي المدخل الأساسي لتوحيد الأشكال والأدوات في مواجهة الاحتلال لرفع كلفة احتلاله والركيزة النضالية الأساس لاستمرارها على طريق الوصول لانتفاضة شعبية شاملة في وجه الاحتلال والاستيطان".

وتابع أبو ظريفة: الرد العملي للتصدي لجريمة الإبادة التي يمارسها الاحتلال في جنين ومدن الضفة يتطلب فوراً تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بـ "التحلل من التزامات أوسلو ووقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها في المحافل الدولية ومحكمة الجنايات".

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القائد بسام السعدي ودماء الشهداء الذين يسقطوا يومياً على يد جيشه ومستوطنيه وعلى المجتمع الدولي التحرك العاجل لتأمين الحماية الشعبية لشعبنا والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وإرهابه بحق شعبنا.

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