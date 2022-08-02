عضو (كنيست): في الحرب القادمة سنتعرض لهجوم من لبنان وغزة وسوريا والضفة الغربية



وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن "منصة كاريش للغاز تمثل أحد الأصول الإستراتيجية لإسرائيل وهي تقع في الأراضي الإسرائيلية"، داعية السلطات في لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية".



وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس الخميس، إن الحزب قادر على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان، داعيا إدارة "السفينة اليونانية" إلى الانسحاب فورا.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو(كنيست) عن حزب (ليكود)، الوزير السابق نير بركات اليوم الثلاثاء، إننا "لسنا مستعدين للحرب القادمة التي يمكن أن تندلع في أي لحظة".وأضاف بركات: "في حال إنلاع حرب فإننا سنتعرض لهجوم من لبنان وغزة وسوريا والضفة الغربية وأيضًا من عرب الداخل".وأكد أن ما تم مشاهدته في حارس الأسوار كان عرضًا ترويجيًا "بروفة".