غزة: فصائل المقاومة تُعقب على أحداث جنين واعتقال السعدي

رام الله - دنيا الوطنعقبت فصائل المقاومة، بغزة، على الأحداث التي جرت في مخيم جنين فجر اليوم الثلاثاء، وأدت إلى استشهاد أحد المقاومين واعتقال عدد من المواطنين على رأسهم القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي.وقالت الفصائل في بيان لها، إن ما حدث في جنين يثبت أن "المقاومة هي الخيار الأنجع لردع المحتل وإيقاف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا، وأن العنوان الأبرز لشعبنا هو الإرادة والصمود والتحدي".ونعت فصائل المقاومة الشهيد ضرار رياض الكفريني، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم جنين، مؤكدةً أن "دماء الشهداء ترسم طريق التحرير بمداد من نور".وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وعلى أهله، مؤكدةً أن "جريمة اعتقال المقاومين في جنين وطوباس لن تثنيهم عن طريق الجهاد والمقاومة".