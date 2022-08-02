عاجل

  • الخارجية الصينية: موقف الصين من زيارة بيلوسي واضح وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحنا

شؤون فلسطينية

خوفاً من التصعيد.. لابيد يترأس جلسة تقييم للوضع الأمني

خوفاً من التصعيد.. لابيد يترأس جلسة تقييم للوضع الأمني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، عقد جلسة تقييم للوضع الأمني عقب الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية من حملة اعتقالات ومداهمات طالت القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وانعكاسه على قطاع غزة.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن لابيد سيجري صباح اليوم جلسة تقييم للوضع الأمني بمشاركة رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، ووزير الجيش بينتي غانتس، ومستشار الأمن القومي، ورئيس الأركان ورئيس (شاباك)، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء.

وتشهد الأوضاع الميدانية خصوصاً في قطاع غزة حالة من التوتر والخشية من قبل الاحتلال بأن تقوم حركة الجهاد برد عسكري رداً على اعتقال السعدي.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية. 

وقالت "سرايا القدس": إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

كما أن هذا التوتر يأتي في ظل الزيارة التي أعلن عنها أمس لوفد أمني مصري للقطاع لبحث عدد من الملفات أبرزها المشاريع المصرية في غزة.

أخبار ذات صلة

زقوت لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: الاحتلال منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم اليوم

زقوت لـ "دنيا الوطن": الاحتلال منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يُغلق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ

الاحتلال الإسرائيلي يُغلق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ

الكشف عن ملابسات مقتل مواطن اختفت آثاره قبل ثمانية أيام في قلقيلية

الكشف عن ملابسات مقتل مواطن اختفت آثاره قبل ثمانية أيام في قلقيلية

حماس تُعلق على اعتقال قيادات المقاومة وأحداث مدينة جنين أمس

حماس تُعلق على اعتقال قيادات المقاومة وأحداث مدينة جنين أمس

الاحتلال يهدم عدداً من المباني والمنشآت في الضفة الغربية

الاحتلال يهدم عدداً من المباني والمنشآت في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شاهد: لحظة اعتقال القيادي البارز بحركة الجهاد بسام السعدي في جنين

شاهد: لحظة اعتقال القيادي البارز بحركة الجهاد بسام السعدي في جنين

انخفاض على سعر صرف الدولار.. كيف جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء؟

انخفاض على سعر صرف الدولار.. كيف جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة... طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة

أجواء شديدة الحرارة... طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الجمعة

الخليل: النيابة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة مواطنة

الخليل: النيابة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة مواطنة

سرايا القدس تعلن النفير ورفع الجاهزية عقب اعتقال القيادي &#34;السعدي&#34;

سرايا القدس تعلن النفير ورفع الجاهزية عقب اعتقال القيادي "السعدي"

أول تعليق من (حماس) على اقتحام الاحتلال مخيم جنين

أول تعليق من (حماس) على اقتحام الاحتلال مخيم جنين

&#34;الصحة&#34;: وصول شهيد لمستشفى جنين الحكومي

"الصحة": وصول شهيد لمستشفى جنين الحكومي

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من مخيم العزة

بيت لحم: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من مخيم العزة

مصدر يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة

مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة

أبو عرة: تصاعد عمليات المقاومة بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أبو عرة: تصاعد عمليات المقاومة بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

منوعات

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: رهف القحطاني تظهر بملامحها الحقيقية

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

شاهد: اللحظات الأخيرة للإعلامي الكويتي عبدالله العنزي قبل وفاته

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

للمرة الأولى.. نور الغندور تصدم جمهورها وتظهر بدوم مكياج أو فلتر

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد كيف رد شيكو على متابعة هاجمته بسبب وزنه الزائد

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير &#34;للي&#34;

شاهد: تفاصيل مثيرة خلال الإعداد لتصوير كليب أغنية محمد منير "للي"

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

شاهد: محمود العسيلي يغضب جمهوره بتكلفة إطلالته الخيالية بالساحل الشمالي

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

بعد خلاف لسنوات.. إلهام الفضالة تعلن تصالحها مع هذه الفنانة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

شاهد: آخر نصائح حنان ترك الدينية لجمهورها التي أحدثت ضجة

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

المحكمة المصرية تلاحق ثروة محمد رمضان بعد تهربه الضريبي

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

شاهد: أحمد ماهر يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن الفن

عربي

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

الكاظمي يحذر: العراق يشهد احتقانًا سياسيًا ينذر بعواقب وخيمة

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب

في أول زيارة رسمية.. قائد الشرطة الإسرائيلية يصل إلى المغرب