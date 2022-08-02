خوفاً من التصعيد.. لابيد يترأس جلسة تقييم للوضع الأمني

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.





وقالت "سرايا القدس": إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

كما أن هذا التوتر يأتي في ظل الزيارة التي أعلن عنها أمس لوفد أمني مصري للقطاع لبحث عدد من الملفات أبرزها المشاريع المصرية في غزة.