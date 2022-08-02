زقوت لـ "دنيا الوطن": الاحتلال منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم اليوم

خاص دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سحون الاحتلال عقب قرار مفاجئ بإغلاق معبر بيت حانون/ايرز شمال القطاع.وأفادت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة سهير زقوت لـ "دنيا الوطن" أن الاحتلال منع أهالي الأسرى من التوجه لزيارة أبنائهم بعدما قام بإغلاق المعبر.وأكدت أن القرار كان مفاجئاً، علماً أن الزيارة كان مرتب لها مسبقاً ضمن الزيارات الأسبوعية التي تشرف عليها اللجنة الدولية.