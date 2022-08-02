انطلاق تدريب مشترك بين البحريتين الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت البحرية الإسرائيلية، أمس الإثنين، بدء تدريباً مشتركاً يستغرق أربعة أيام مع الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن التدريب سيركز على تخطيط المهمات، حماية ممرات الملاحة في المنطقة وتمارين مشتركة بين الجيشين.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن البحرية الإسرائيلية تجري تدريباتها باستخدام سفينتي الفرقيطة "إيلات" من فئة "ساعر 5" وزورق صواريخ من فئة "ساعر 4.5"، بينما تشارك في التدريب من الجانب الأمريكي ثلاث سفن صواريخ.وحسب التقرير، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي رصد خلال السنوات الأخيرة أنشطة متزايدة لإيران في البحر الأحمر، ما يعني أن التدريب المشترك يمثل أيضا رسالة لطهران.وكشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الشهر الماضي عن صور أقمار صناعية تظهر بها أربع سفن للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر، ما يشير إلى أكبر تموضع إيراني في المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة.