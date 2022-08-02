الاحتلال الإسرائيلي يُغلق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ
أفادت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الإسرائيلي أبلغ بشكل مفاجئ بإغلاق معبر كرم أبو سالم اليوم الثلاثاء دون ذكر أسباب الإغلاق.
وكان مدير معبر كرم أبو سالم، بغزة، بسام غبن، أكد اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت العمل في المعبر وقامت بإغلاقه بشكل مفاجئ.
وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه تم إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة.
وقال المتحدث، إن ذلك، جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، على إثر اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، بسام السعدي.
كما تقرر إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة العمال.
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