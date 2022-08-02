الاحتلال الإسرائيلي يُغلق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه تم إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة.





وقال المتحدث، إن ذلك، جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، على إثر اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة الغربية، بسام السعدي.



