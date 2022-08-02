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الكشف عن ملابسات مقتل مواطن اختفت آثاره قبل ثمانية أيام في قلقيلية

الكشف عن ملابسات مقتل مواطن اختفت آثاره قبل ثمانية أيام في قلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة وجهاز الأمن الوقائي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية اليوم، ملابسات مقتل مواطن في محافظة قلقيلية.

وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أنه وبالبحث والتحري من قبل إدارة المباحث العامة والأمن الوقائي ومتابعة قضية اختفاء أحد المواطنين من مدينة قلقيلية منذ ثمانية أيام، فقد كشفت إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة قلقيلية وجهاز الأمن الوقائي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ملابسات مقتل المواطن المفقود وألقت القبض على المشتبه فيه.

وبيّن ارزيقات أن الشاب اختفت آثاره منذ تاريخ 26 من تموز/يوليو الماضي، وفي حينه باشرت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية عمليات بحث واسعة  لحين ما تم العثور على جثته في ساعات متأخرة من مساء أمس، في منطقة تقع بين بلدتي بديا وسنيريا بمحافظة قلقيلية.

وأكد ارزيقات توقيف شخص مشتبه فيه وضبطت المباحث العامة والأمن الوقائي أداة يشتبه أنها المستخدمة في الجريمة.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثة لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

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