حماس تُعلق على اعتقال قيادات المقاومة وأحداث مدينة جنين أمس



وشددت على أن "الاشتباكات المستمرة مع جنود العدو ووحداته الخاصة، وامتداد وتصاعد وتيرة المقاومة المسلحة وتطوير ادواتها، استراتيجية ناجحة وفاعلة في استنزاف العدو و فرض قواعد اشتباك جديدة في كل ساحات الضفة المحتلة، وستحدث تحولات استراتيجية في طبيعة الصراع مع المحتل".

هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم جنين.

هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم جنين.

فيما أفادت مصادر طبية، بأن الشاب ضرار الكفريني وصل إلى مستشفى جنين الحكومي بحالة خطيرة جدًا، ليعلن عن استشهاده بعد ذلك.

فيما أفادت مصادر طبية، بأن الشاب ضرار الكفريني وصل إلى مستشفى جنين الحكومي بحالة خطيرة جدًا، ليعلن عن استشهاده بعد ذلك.

واستشهد، مساء أمس الاثنين، شاب فلسطيني عقب إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر في وجهه أطلقتها قوات الاحتلال صوبه خلال اقتحامها مخيم جنين.

واستشهد، مساء أمس الاثنين، شاب فلسطيني عقب إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر في وجهه أطلقتها قوات الاحتلال صوبه خلال اقتحامها مخيم جنين.





وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.





وقالت سرايا القدس: إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".





هذا وأصيب القيادي في حركة (الجهاد) السعدي أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس.



