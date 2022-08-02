حماس تُعلق على اعتقال قيادات المقاومة وأحداث مدينة جنين أمس
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن الممارسات الإسرائيلية وسياساتها الأمنية والعسكرية واعتقال رموز وعناوين المقاومة "لن تفلح في كي وعي الجماهير الثائرة في الضفة الغربية المحتلة، وكسر إرادتها ومنعها من تصعيد المقاومة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة".
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزير برهون، أن "استهداف المقاومين وازدياد حملات الاعتقالات ضد النشطاء ورموز المقاومة تعكس حجم الأزمة الإسرائيلية وتخوفها من بركان الضفة المتفجر وتحول كل ساحات الضفة المحتلة إلى جبهة مواجهة مفتوحة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة".
وشددت على أن "الاشتباكات المستمرة مع جنود العدو ووحداته الخاصة، وامتداد وتصاعد وتيرة المقاومة المسلحة وتطوير ادواتها، استراتيجية ناجحة وفاعلة في استنزاف العدو و فرض قواعد اشتباك جديدة في كل ساحات الضفة المحتلة، وستحدث تحولات استراتيجية في طبيعة الصراع مع المحتل".
واستشهد، مساء أمس الاثنين، شاب فلسطيني عقب إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر في وجهه أطلقتها قوات الاحتلال صوبه خلال اقتحامها مخيم جنين.
فيما أفادت مصادر طبية، بأن الشاب ضرار الكفريني وصل إلى مستشفى جنين الحكومي بحالة خطيرة جدًا، ليعلن عن استشهاده بعد ذلك.
هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم مخيم جنين.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.
وقالت سرايا القدس: إن "رفع الجاهزية جاء تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".
هذا وأصيب القيادي في حركة (الجهاد) السعدي أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس.
وأفادت مصادر محلية، بوصول زوجة القيادي السعدي إلى طوارئ مستشفى ابن سينا التخصصي بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال، أثناء اعتقال زوجها.
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